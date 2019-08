Khalid veut donner un concert de charité

Le chanteur américain a été particulièrement touché par la tuerie d'El Paso. On le comprend volontiers, lui qui, à travers sa musique, met régulièrement en avant la ville où il vit depuis son adolescence.

Khalid, 21 ans, a annoncé sur Twitter vouloir organiser un concert en hommage aux victimes de la fusillade du samedi 3 août 2019 qui a fait 22 morts. Les bénéfices iront aux familles touchées par ce drame.

«Depuis ces derniers jours, j'ai le cœur et l’esprit lourds. Entendre et voir des actes de terrorisme se dérouler près de chez moi et de mes amis m'a profondément choqué.», a commencé le jeune chanteur.

Over the past few days, my mind and heart have been heavy. Hearing/seeing an act of terrorism happen so close to home, my family, and my friends has been unbelievable and shocking. Singing "915" and "city of El Paso" on tour every night feels indescribable— Khalid (@thegreatkhalid) August 5, 2019

C'est ensuite qu'il a annoncé planifier, pour plus tard dans le mois, un concert de charité, «un moyen d'aider et de soutenir la ville»: «Tous les bénéfices iront aux familles affectées par la fusillade. Je vous envoie tout mon amour et je vous tiens au courant pour la suite.»

Over the past few days, I've been thinking of ways to help out and support the city. I'm planning for a benefit concert later this month, all of the proceeds will go to the families affected by the shooting. Sending everyone my love and will keep you guys updated— Khalid (@thegreatkhalid) August 5, 2019

Pour rappel, Khalid sera en concert à la Rockhal, à Esch-Belval, le dimanche 6 octobre.

(L'essentiel/fec)