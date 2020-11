Leur version de «Bande organisée» fait le buzz

Tehila Ora, Ladyland, Lil So, Saaphyra, Veemie, Léna Morgan, Mina West et Mely ont dévoilé le clip de «Bande Or­ganisée Remix Version Féminine», début novembre. Depuis cette date, leur vidéo a déjà été regardée près d’un demi-million de fois sur YouTube. Cette réinterprétation du hit de l’année 2020, signé par huit rappeurs phocéens du collectif 13’Organisé, dont Jul, est un cri du cœur. Celui d’artistes marseillaises qui en ont ras le pompon de ne pas être prises au sérieux.

«Ça fait douze ans que je fais du rap. J’ai fait des clips qui ont fait des millions de vues, et franchement, c’est difficile de percer quand tu es une fille dans un milieu d’hommes. Ce clip, c’était une manière de se serrer les coudes, entre nous, parce que, sinon, personne ne nous aidera et nous donnera la lumière», a expliqué Lil So dans «20 minutes» France. «C’est simple: nous, les rappeuses, on est carrément transparentes», a résumé pour sa part Tehila Ora.

À en croire Ladyland, elle et ses comparses ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour s’imposer dans un milieu resté très macho. «J’ai reçu des messages qui me disaient que la place des femmes est à la cuisine. Quand j’étais dans le monde du jazz ou de la soul, je n’avais jamais vécu ça», a-­t-elle déploré. À signaler que le collectif 13’Organisé, mené par Jul et qui ne compte qu’une seule femme, Keny Arkana, sur ses cinquante membres, n’a jamais dit ce qu’il pensait de la version «Bande Organisée» proposée par les filles.

(L'essentiel/jde)