J.Lo met le feu aux American Music Awards

On savait que Jenifer Lopez vivait très bien sa cinquantaine, les spectateurs du monde entier en ont eu la preuve dimanche soir: la chanteuse américaine est apparue plus sexy que jamais, moulée dans un body noir et transparent, laissant deviner ses formes voluptueuses. La compagne d'Alex Rodriguez a prouvé qu'elle restait une showgirl hors pair avec une condition physique bluffante.

Elle a interprété deux titres avec Maluma, «Pa'Ti» et «Lonely», deux chansons tirées de son prochain film, «Marry me» qui sortira en février 2021. Dans cette nouvelle comédie romantique, la bomba latina incarne une chanteuse star qui, après avoir découvert qu'elle a été trompée, décide d'épouser un inconnu (joué par Owen Wilson).

Lors de cette soirée, Taylor Swift et Justin Bieber ont été sacrés meilleurs artistes pop/rock de l'année, Nicki Minaj et Juice WRLD ont brillé dans la catégorie «Rap/hip hop» tandis que Doja Cat et The Weeknd ont été considérés comme les meilleurs dans la catégorie Soul/R&B. Dua Lipa, de son côté, a décroché le trophée de la meilleure chanson avec «Don’t Start Now».

(mc/L'essentiel)