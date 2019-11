Quels rappeurs coûtent le plus cher pour un concert?

Plus encore que les revenus global, le montant des cachet des artiste fait figure de tabou le plus important de l'industrie musicale. Autant dire que la fuite révélée récemment par un DJ bien connu dans le milieu de la musique risque de faire parler.

Y sont dévoilés les montants des chèques encaissés par les rappeurs de l'industrie pour une prestation en festival ou une performance scénique. Surprise ou non, ce sont les Migos, particulièrement populaires depuis trois ans, qui trustent le haut du classement avec un cachet évalué à 350 000 dollars (316 000 euros). Pour rappel, Quavo, Offset et Takeoff sont trois, ce qui divise quand même le pactole.

Travis Scott, Kanye et Cardi B pas disponibles...

Du côté des artistes solos, Lil Uzi Vert, Big Sean et Post Malone sont les plus chers avec un «booking» évalué à 200 000 dollars (180 000 euros). À nuancer toutefois, d'autres stars du rap gardent le mystère sur le montant de leur prestation, puisque la mention «Call for Pricing» (Appeler pour connaître le prix) apparaît. Il y a fort à parier que J. Cole ou encore Brockhampton facturent des montants aussi, voire plus élevés.

À l'inverse, Pusha T ou encore Ja Rule ne coûtent «que» 25 000 dollars (22 500 euros) et Method Man et Redman environ 30 000 dollars (27 000 euros). Une affaire!

À noter que certaines superstars sont tout simplement indisponibles à un quelconque «booking». C'est notamment le cas de Cardi B, Travis Scott, A$AP Rocky ou encore Kanye West. On peut imaginer que les programmations en tête d'affiche de festival pour ces artistes se font via des réseaux bien plus confidentiels...

(Thomas Holzer/L'essentiel)