Un court extrait qui avait rendu dingues ses fans

En 2020, juste avant Noël, le rappeur new-yorkais a publié sur les réseaux sociaux une séquence vidéo d’une vingtaine de secondes d’un inédit. La Toile s’est immédiatement enflammée. En quelques semaines, la vidéo a été regardée plus de 1,7 million de fois sur Instagram, reprise dans 100 000 clips sur TikTok et une pétition en ligne demandant sa sortie a été lancée. Ce qu’a finalement accepté de faire Lil Tjay le 12 février 2021, comme un «cadeau de la Saint-Valentin» à ses fans.

Le morceau tant attendu, dans lequel il évoque un nouveau départ après une rupture amoureuse, n’a pas déçu. «Calling My Phone» pointe désormais dans de nombreux classements des meilleures ventes et son clip figure parmi les plus tendance du moment sur YouTube. Avec ce succès, Lil Tjay, 19 ans, conforte encore un peu plus sa position de petit prodige de la scène hip-hop US. Ces trois dernières années, plus d’une dizaine de ses singles ont été certifiés or ou platine dans le monde et ont généré un nombre hallucinant de streams: 11 milliards! Son deuxième album, après «True 2 Myself» paru en 2019, est attendu sous peu.

(L'essentiel/jde)