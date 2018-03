«Quelque chose de magique se passe entre nous»

L’essentiel: Le groupe célèbre son 40e anniversaire. Quel effet cela fait-il?

Ce jeudi soir, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 47/59 euros.

David Paich (claviériste): C’est assez surréaliste, nous vivons un véritable rêve. Même s’il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. Et nous avons la chance d’avoir des fans très fidèles.

Avec Steve Lukather et Steve Porcaro, vous vous amusez comme à vos débuts.

Nous nous sommes rencontrés au lycée et nous sommes toujours amis. Nous avons connu des drames et des joies. Être sur scène avec eux est une bénédiction. Il y a quelque chose de magique, d’électrique entre nous. Ce n’est jamais pareil. Dès l’instant où nous commençons à jouer, nous redevenons ce groupe de lycéens.

À quoi peut s’attendre le public pour cette tournée?

Il y aura de la nouveauté, ainsi que des morceaux que nous n’avons encore jamais joués jusqu’ici, ou alors depuis longtemps. Nous jouerons également nos classiques, nos chansons habituelles. En tout cas, nous voulons surprendre le public et lui offrir le meilleur show possible.

Comment vivez-vous cette relation particulière avec vos fans?

Nous avons beaucoup de chance. C’est une véritable famille. Nous tournons environ tous les deux ans, et de ville en ville, nous reconnaissons souvent certains fans. De nos jours, le monde est hyperconnecté, et il y a beaucoup moins de distance entre les groupes et leurs fans.

Vous avez sorti «40 Trips Around the Sun» en février. C’est plus qu’un simple «Best-Of».

Oui, nous voulions proposer quelque chose de spécial à l’occasion de cet anniversaire. Le disque contient trois morceaux inédits: «Spanish Sea», «Alone» et «Struck by Lightning». Ces morceaux avaient été enregistrés à l’époque d’«Africa», et nous les avons réarrangés. Et d’autres vont encore arriver d’ici l’été.

La plupart de vos grands hits remontent aux années 80, et ont traversé les décennies. Comment l’expliquez-vous?

Je ne sais pas. Il se passe des choses magiques dans la musique. Nous avons beaucoup travaillé, la créativité était au rendez-vous, tant au niveau des mélodies que des textes. Nous voulions faire des morceaux que l’on aurait eu envie d’entendre à la radio. Et ce sont surtout les fans qui font vivre ces hits.

Recueilli par Cédric Botzung