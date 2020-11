«Les mélodies traversent le temps et les civilisations»

L’essentiel: Vous sortez votre 12e album, «40 Mélodies», qui compte même 43 morceaux. Un projet inédit dans votre discographie?

Ibrahim Maalouf: Oui, j’aurai 40 ans en décembre et je voulais fêter ça avec 40 mélodies. C’est un disque de célébration. Je ne voulais pas que ce soit grandiloquent, mais quelque chose qui me ressemble, authentique et sincère. Comme c’était frustrant de ne pas y ajouter de nouvelles musiques, du coup il y a aussi trois inédits.

Vous y revisitez vos morceaux en compagnie du guitariste François Delporte. Comment vous est venue l’idée?

Je voulais aller à l’essentiel, retrouver le plus important. Donc trois éléments prédominent. L’amitié, nous jouons ensemble depuis onze ans. La trompette, qui passe parfois au second plan et que je voulais mettre en avant. Enfin, les mélodies, car c’est ce dont les gens se souviennent et ce qui traverse le temps et les civilisations.

Vous y accueillez de nombreux invités prestigieux.

J’avais commencé à travailler sur le projet il y a deux ans. Durant le confinement, j’ai contacté des artistes que j’apprécie, et ils ont joué le jeu, et ont enregistré leur partie.

Comment vivez-vous cette période?

Je n’ai pas beaucoup composé ces derniers mois. J’ai besoin d’être serein et heureux. Là, le climat n’est pas très rassurant.

Le disque sort dans un contexte particulier. La tournée est reportée au printemps prochain.

Oui, c’est très compliqué. Ce disque est un projet plus intime, qui a plus de sens dans des petites salles. On pourra s’adapter.

«40 Mélodies», disponible (Mister Ibé).

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)