Le disque posthume d'Avicii sortira début juin

A son décès au printemps 2018, Avicii avait laissé derrière lui bon nombre de morceaux inédits. D'après Spin.com, ceux-ci seront réunis sur l'album «TIM», en rapport avec le vrai prénom d'Avicii, Tim Bergling. La galette sortira le vendredi 6 juin 2019. Un premier single, «SOS», sera publié dans le courant du mois d'avril 2019.

À noter que tous les bénéfices de cet album iront à la Tim Bergling Foundation, une fondation à but non lucratif venant en aide aux personnes souffrant de troubles mentaux et sujettes au suicide. Pour rappel, la star des platines s'était donnée la mort en avril 2018 à Oman.

Le dernier album d'Avicii, «Stories», est sorti en 2015. Il contenait notamment les tubes «Waiting For Love» et «For A Better Day».

(L'essentiel/fec)