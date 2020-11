Dave Grohl veut travailler avec la petite Nandi

La Britannique Nandi Bushell, 10 ans, et l’Américain Dave Grohl, 51 ans, ont fait le buzz sur la Toile en se lançant à distance des défis de batterie. Le 9 novembre 2020, après quatre mois de spectaculaires et sympathiques batailles, les artistes ont échangé pour la première fois en direct lors d’une visioconférence organisée par le New York Times. C’est peu dire que le courant entre eux est bien passé.

«Je n’arrive pas à croire que je vous parle. J’ai l’impression de rencontrer un Beatles», s’est d’entrée réjoui le leader de Foo Fighters. Dans la vidéo d’une dizaine de minutes, on découvre un Dave Grohl impressionné et visiblement heureux de faire connaissance pour de vrai avec la prodige de la batterie. «Nous devrions faire une chanson ensemble. Tu es d’accord?», lui a d’ailleurs proposé le chanteur, ex-batteur du mythique groupe Nirvana. Ce que Nandi a évidemment accepté. Ce n’est pas tout. Dave Grohl a également invité la jeune fille à rejoindre les Foo Fighters sur scène lorsque le groupe sera en tournée au Royaume-Uni. «Mais ce sera à la fin du concert. Sinon, tu vas nous voler la vedette», a-t-il plaisanté.

Lors d’une précédente interview, le musicien américain avait déclaré avoir découvert la batteuse dans une vidéo où elle reprenait «In Bloom», morceau du célèbre album «Nevermind» de Nirvana. «Je l’ai regardée avec stupéfaction. C’est quelque chose de voir un enfant amoureux de son instrument jouer avec autant de joie et d’énergie», avait expliqué Dave Grohl.

(L'essentiel/jde)