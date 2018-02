Paris Hilton déclare sa flamme en lingerie sexy

Le nouveau morceau de Paris Hilton est sorti le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Ce n'est pas un hasard. «I Need You» est une déclaration d'amour à Chris Zylka, son futur mari de 32 ans. Dans le clip du titre, la starlette de 36 ans se dévoile très sexy en lingerie en dentelle.

Pour l'heure, on ne sait pas si ce morceau figurera sur le deuxième album de l'Américaine. En novembre dernier, Paris Hilton a révélé que sa seconde galette fera la part belle à la deep-house, la techno-pop et à l'electro-pop, des styles qu'elle affectionne depuis qu'elle s'est improvisée DJ dès 2012. La businesswoman multimillionnaire a sorti «Paris», premier disque aux titres hip-hop, R'nB, reggae et pop en 2006. Il s'est vendu à 200 000 exemplaires dans le monde.

(L'essentiel/jde)