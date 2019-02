Ariana Grande est encore accusée de plagiat

Décidément, pas une semaine ne se passe sans qu'Ariana Grande ne soit accusée de vol. Après Princess Nokia et Soulja Boy, qui estimaient que l'Américaine de 25 ans avait plagié un de leur titre pour son hit «7 rings», c'est au tour d'un peintre de Las Vegas de l'attaquer.

Selon TMZ, Vladimir Kush a porté plainte contre la chanteuse. Il affirme qu'elle a utilisé sans son consentement une de ses peintures vieille de près de 20 ans, pour son clip «God Is a Woman» (2018) . Selon lui, on y retrouve le même ciel nuageux, la même femme qui danse dans la flamme d'une bougie et les mêmes rayons produits par cette lumière. Cet artiste américain attend désormais d'être dédommagé pour infraction au droit d'auteur. Il réclame que le clip d'Ariana Grande soit retiré immédiatement de toutes les plateformes. Sur YouTube, il a été vu 200 millions de fois.

(L'essentiel/fec)