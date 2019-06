Renan Luce de retour avec un album touchant

Le Parisien a connu son heure de gloire à la fin des années 2000 avec les hits «Les Voisines», «La Lettre» ou encore «Repenti». Il a encore surfé sur le succès avec les titres de son disque «D'une tonne à un tout petit poids», sorti en 2014. Puis plus rien: Renan Luce a disparu des charts. Une absence sur laquelle il est revenu pour ChartsInFrance.net: «J'ai tourné pendant un an et demi et j'ai joué un spectacle avec mon frère durant deux saisons. Puis, le temps est venu de se remettre à écrire, à vivre, à emmagasiner des émotions que j'avais envie de chanter», a-t-il expliqué.

Le déclic pour l'album «Renan Luce» a été sa rupture avec Lolita Séchan, fille de Renaud, après sept ans de mariage. «Quand j'ai écrit un premier texte sur la séparation, je me suis dit, bon, ce thème-là je l'ai abordé, ça y est, c'est fait. Puis j'en ai fait un deuxième, puis un troisième... Je me suis rendu compte que j'allais avoir du mal à parler d'autre chose», a confié le trentenaire. Ce 4e disque a aussi été l'occasion pour l'artiste de réaliser un rêve qu'il caressait depuis longtemps: enregistrer avec un orchestre symphonique. «Ce thème de la séparation vient du cœur. Ce sont des émotions riches et puissantes. Je voulais que l'orchestration le soit aussi».

Fier d'avoir réussi «à faire du beau avec des choses parfois dures», Renan Luce a hâte de chanter ses nouveaux titres en live: «Cette tournée est un beau challenge. On sera seize sur scène au service de l'émotion».

(L'essentiel/jde)