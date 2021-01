Dans sa bulle pour suivre le concert sans risques

Le groupe Flaming Lips a trouvé la parade pour rester en contact avec son public et donner des concerts sans propager le coronavirus. Vendredi, dans l’Oklahoma, il a invité ses fans à s’installer dans des bulles de plastique géantes. Une centaine avaient été installées dans des carrés dessinés sur le sol. Chacune pouvait accueillir trois personnes au maximum et était équipée d’un haut-parleur, d’une bouteille d’eau et d’un ventilateur.

Un événement «restreint et bizarre, mais je crois que c’est un peu la nouvelle normalité», a expliqué le leader du groupe, Wayne Coyne, à BBC News. C’est lui qui a eu l’idée d’intégrer les bulles géantes pour protéger les spectateurs: avant la pandémie, il en utilisait régulièrement pour surfer sur le public pendant les concerts.

(L'essentiel/aia)