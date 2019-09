Un show décomplexé qui a même emballé Rihanna

L'Américaine est apparue sur le circuit en 2013 et sous les projecteurs en avril 2019 avec l'album «Cuz I Love You». Aujourd'hui, elle figure à la 70e place des artistes les plus streamés sur Spotify, avec plus de 23,5 millions de personnes qui l'écoutent chaque mois. Ce nombre augmente à vitesse grand V depuis que la chanteuse a livré une performance hallucinante lors des MTV Video Music Awards, le 26 août dernier.

Ce show sexy et décomplexé a séduit des millions de téléspectateurs. Mais pas que. Après la cérémonie, Rihanna a confié à ET qu'elle accepterait «immédiatement et sans hésiter» une collaboration avec Lizzo.

La Barbadienne n'est pas la seule à s'intéresser de près à la nouvelle pépite de la pop. Sur les réseaux sociaux, la photo qui montre Lizzo observée depuis les coulisses par Beyoncé et JAY-Z lors d'un concert à Philadelphie (USA) a récemment fait le buzz. Pour finir, la jeune trentenaire a été choisie pour figurer sur la Une d'octobre du célèbre magazine de mode Elle.

(L'essentiel/jde)