Le retour très enflammé du rappeur Orelsan

Aucun single de «Civilisation» n’avait jusqu’alors été dévoilé, ce qui ne devrait pas empêcher le nouvel album d’Orelsan d’être disque d’or avant sa sortie. Mais le phénomène du rap français a lâché mercredi matin, sans crier gare, le clip du premier extrait de son quatrième opus.

Porté par un clip en forme de coup de poing, réalisé par David Tomaszewski, «L’odeur de l’essence» brosse un portrait au vitriol de notre époque et de notre société. L’artiste de 39 ans livre un brûlot de 4’44 qui va crescendo, porté par une instru aux influences électros composée par Skred et Phazz. Percutant et pertinent, ce nouveau morceau annonce la couleur d’un quatrième album très attendu. Composé de quinze titres et illustré par autant de visuels, «Civilisation» sortira dans les bacs, vendredi.

(cb/L'essentiel)