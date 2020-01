Cambriolée, elle repousse la sortie de son album

«On va devoir attendre encore un mois pour sortir «Violet». On vient de perdre une dizaine de jours après ce qu'il s'est passé», a tweeté la chanteuse vendredi 4 janvier 2020, date à laquelle son album de spoken word (poèmes mis en musique) aurait dû arriver. Lana Del Rey faisait allusion au cambriolage dont sa famille a été victime avant Noël.

Le 26 décembre 2019, l'Américaine de 34 ans a d'ailleurs écrit: «Des carnets de notes ont été volés cette semaine. L'entier de la rétrospective de ma soeur (ndlr: la photographe Caroline «Chuck» Grant) a également disparu. J'aimerais encourager la personne qui a pris ces documents à nous les renvoyer. On ne posera pas de questions, il y aura une récompense. Le travail perdu ne peut pas être reproduit.»

Hoping everyone had a great New Years, gonna wait for about a month to put out ‘Violet’ since we lost about nine days with everything going on – it’s an interesting project though, looking forward to having it out x