Un nouvel album très attendu pour James Blake

À l’instar de ses collègues rappeurs, James Blake aime rester maître de son agenda. Le Britannique a confirmé, la semaine dernière, les informations qui avaient fuité, et la sortie imminente de son nouvel opus, «Assume Form».

De Time Square au métro londonien, entre affichages sur écrans LED et story Instagram, le génie anglais a dévoilé quelques informations à propos de ce quatrième album. Un disque à la sortie anticipée, qui paraît vendredi.

Avec Travis Scott et André 3000

Après avoir tourné avec Kendrick Lamar, participé à la BO de «Black Panther» et collaboré avec Travis Scott, James Blake a largement élargi son audience. Le maître de la soul électronique, qui pose sa voix céleste sur des productions minimalistes, livre ici son disque le plus pop.

Sur «Assume Form», le Londonien de 30 ans a convié du très beau monde: Rosalía («Barefoot in the Park»), André 3000 («Where’s the Catch?»), Travis Scott («Mile High») et Moses Sumney («Tell Them») ainsi que les producteurs Metro Boomin et Dominic Maker.

(Cédric Botzung/L'essentiel)