Drake s'invite sur scène et fait un flop retentissant

On peut être un des artistes les plus en vue du monde et se faire huer comme un débutant. C'est la mésaventure qu'a connue Drake dimanche à Los Angeles, lors du Camp Flog Gnaw Carnival, festival monté par Tyler, The Creator. Après être arrivé sur scène sans avoir été annoncé, le Canadien a chanté neuf titres devant un public glacial.

La star a alors interrompu sa prestation. «Je suis ici pour vous ce soir. Si vous voulez que je continue, je continue. Qu'en dites-vous?» a lancé Drake à la foule. La réponse a été cinglante: cris, sifflets et huées. Sur Twitter, on entend même le public scander: «On veut Frank!» En fait, les festivaliers s'attendaient plutôt à avoir Frank Ocean en «surprise guest», un rappeur moins commercial que Drake. Face à la bronca, la star a quitté la scène sans demander son reste.

Incase you wanted to see Drake get booed off stage at flog gnaw... bruh pic.twitter.com/TgyqWvOZtq— Baby Carrot (@lrroze89) November 11, 2019

Tyler, The Creator, patron du festival, a calmé le jeu en tweetant à Drake: «Les emmerdes, ça arrive. Des cons étaient au premier rang. Ils démolissent la culture. Fous-toi d'eux mec. La plupart des gens se sont éclatés. Merci à toi.» L'auteur des hits «God's Plan», «Hotline Bling» ou «One Dance» a réagi avec ironie sur Instagram. Il a publié des photos prises backstage où on le voit dépité: «Rebondissement dans cette affaire! Je viens de signer une résidence pour dix ans avec ce festival. Désolé les enfants. On se voit donc chaque année jusqu'à vos 30 piges!»

this was PAINFUL to watch drake literally got boo'd off stage #campfloggnaw pic.twitter.com/Ic6PenmPXc— ➳ trash (@trashminajx) November 11, 2019

(L'essentiel)