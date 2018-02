Les Scorpions au Galaxie d'Amnéville fin juin

Les fans de «Still Loving You», d'«Holiday», ou de «Rock You Like An Hurricane» pourront encore en prendre plein les oreilles. Les Scorpions feront un nouveau passage au Galaxie d'Amnéville, le vendredi 29 juin, a annoncé la salle de concert, ce vendredi. Sorti en novembre dernier, leur dernier album, «Born To Touch Your Feeling – Best of Rock Ballads», compile leurs plus belles ballades.

Mais en live, ce sont de véritables bêtes de scène que les spectateurs auront la chance de (re)découvrir. En 40 ans de carrière, le public luxembourgeois et de la Grande Région a eu plusieurs occasions d'assister au concert du groupe allemand. En mars 2016, les Scorpions avaient joué devant plus de 5 000 personnes à la Rockhal. En novembre 2012, Klaus Meine et sa bande avaient déjà régalé le public d'Esch-Belval, tandis qu'en 2010, c'est le Galaxie d'Amnéville qui avait pu chanter en cœur les nombreux tubes du groupe.

À noter que les Scorpions feront plusieurs dates en France (Colmar, Nantes, Paris, Rouen, Clermont, etc.) Ils passeront aussi par la Belgique (Forest National) et par l'Allemagne.

(L'essentiel)