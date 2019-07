Non, Jaden Smith n'est pas en couple avec Tyler

Jaden Smith et Tyler, The Creator, l'un des rappeurs américains les plus créatifs du moment, sont-ils en couple? La question n'a fait que diviser les amateurs de hip-hop et les férus de «gossips» hollywoodiens. À l'origine de la «rumeur», une interview plus qu’ambiguë du fils de Will Smith dans laquelle il déclarait que l'artiste de Los Angeles était «son p***** de petit ami depuis toujours».

L'énigme sur la sexualité de Tyler n'a fait qu'entretenir le mythe. Mythe finalement démonté en une rime sur le dernier album de Jaden «ERYS», sorti vendredi. La jeune star, qui a brillé au cinéma avant de faire décoller sa carrière dans le monde du rap n'a pas eu besoin de démentir.

Son soi-disant compagnon s'en est lui même chargé sur le morceau «NOIZE» dans des termes pour le moins explicites: «Jaden, ils pensent qu'on b****, qu'on s'embrasse, qu'on se l**** et qu'on se s***. Ce qu'ils ne comprennent pas? Le sarcasme. Faut que ça se termine en orgasme».

Et voilà comment la perspective d'un coming-out conjoint de deux stars du rap s'effondre en un instant. Tant pis pour le buzz, les amateurs n'auront pu qu'a se consoler avec la musique. Car le gamin de 20 ans n'a pas fait les choses à moitié sur son deuxième album: 17 titres et une liste d'invités à l'image de son registre (Tyler, A$AP Rocky, Kid Cudi, sa sœur Willow).

Une invitation du «papa» comme lors du dernier festival Coachella aurait pu être savoureuse. Mais Jaden a appris à voler de ses propres ailes. Son rap pop et coloré, très autotuné et s'inspirant largement de son «lifestyle» d'enfant de star a su conquérir le public. «Je suis une icône vivante», scandait-il sur son morceau le plus emblématique. De quoi dépasser le paternel?

