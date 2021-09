Rihanna et Nicki Minaj excitent leurs fans

Il en faut parfois peu pour enflammer la Toile. C’est ce qui s’est passé avec Nicki Minaj et sa vidéo postée sur Instagram où on voit la rappeuse avec Rihanna. Les fans des deux artistes se sont enthousiasmés à l’idée que leurs idoles puissent travailler ensemble. Ce d’autant plus qu’un album de Rihanna se fait encore et toujours attendre et que les deux stars ont déjà collaboré, sur le single «Fly» de Minaj sorti en 2011.

Une autre photo publiée par Nicki Minaj, récemment poursuivie pour harcèlement, semble pourtant discréditer cette thèse. Elle pose dans un canapé avec son mari Kenneth Petty et leur fils. Rihanna, elle, est accompagnée d’Asap Rocky. «C’est ça les filles des Caraïbes», a légendé Minaj faisant référence à ses origines de Trinité et Tobago et à celle de Riri de La Barbade. Il y a donc fort à parier qu’il s’agissait davantage d’une soirée entre potes qu’une session en studio. N’en déplaise aux fans.

(L'essentiel/fec)