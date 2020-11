Megan Thee Stallion: «Tu m'as tiré dessus, menteur»

Près de trois ans après l'avènement de Cardi B, le rap américain a-t-il trouvé sa nouvelle reine? Megan Thee Stallion, Texane de 25 ans, a acquis une popularité grandissante aux États-Unis au fil de ses derniers hits avant de se retrouver au centre d'une histoire dramatique au début de l'été. Alors qu'elle se rendait dans une de ces soirées guindées de Kylie Jenner dont raffole Los Angeles, la jeune femme a été touchée par balles au pied suite à un incident avec son compagnon du soir, le rappeur Tory Lanez.

La suite? Une intervention de police, mais surtout de graves blessures pour l'artiste, visiblement prise pour cible par le Canadien. Un agression d'une violence rare largement commentée dans les médias, qui a récemment abouti à l'inculpation du rappeur de Toronto. Plus de quatre mois après et quelques semaines après la sortie d'un album surréaliste dans lequel Tory évoque les faits tout le long, Megan dévoile sa réponse. Et de quelle manière!

«Good News», premier album officiel de la rappeuse débute avec le morceau «Shoot Fired» dans lequel elle règle ses comptes: «Imagine un mec qui ment sur le fait d'avoir tiré sur une vraie femme. Juste pour sauver la face devant les mecs avec qui tu traînes [...] Tu m'as tiré dessus avec .22!». Le sample est le même que celui utilisé par The Notorious B.I.G. sur le célèbre «Who Shot Ya» adressé à l'époque à 2Pac.

Paradoxalement, cet incident dramatique qui aurait pu lui causer des dommages corporels irréversibles a fait de Megan Thee Stallion un véritable symbole du féminisme au sein de la communauté afro-américaine, avec ce constat implacable: même célèbre, une rappeuse peut être victime de violences conjugales. Ce rôle d'icône en pleine conquête, elle l'épouse à merveille dans un album qui met encore plus en lumière son identité de femme sexy et accomplie. Dans la lignée de Cardi B, elle convie certains des rappeurs les plus populaires du moment (DaBaby, Lil Durk, Big Sean, Young Thug) et les cadors du R&B: SZA sur «Freaky Girls» et la reine Beyoncé sur «Savage Remix», son plus grand hit à l'heure actuelle. Le règne de Megan a débuté.

(Thomas Holzer/L'essentiel)