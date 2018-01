Dolores O’Riordan créait parfois la polémique

Le monde de la musique, et plus particulièrement du rock, est en deuil depuis lundi soir et l’annonce de la mort de Dolores O’Riordan, chanteuse des Cranberries. L’Irlandaise au timbre de voix si particulier est décédée à 46 ans, alors qu’elle se trouvait à Londres pour des sessions d’enregistrement. Si elle a connu un succès considérable avec son groupe dans les années 1990, l’artiste a aussi provoqué quelques polémiques.

La chanson «Zombie», sortie en 1994, revient sur le conflit en Irlande du Nord et rend hommage à des enfants morts. Avec des paroles comme « Another head hangs lowly / Child is slowly taken / And the violence, caused such silence» (Une nouvelle tête tombe, un enfant est pris lentement, et la violence provoque le silence). À l’époque, le groupe avait été accusé de rouvrir inutilement les plaies de la société, alors que le conflit commençait à s’estomper grâce à un cessez-le-feu.

Avortement, féminisme et peine de mort

Surtout, Dolores O’Riordan, catholique pratiquante, a tenu des propos polémiques sur l’avortement. «Je ne suis pas en mesure de juger d’autres femmes. Mais j’ai envie de dire "Idiote, pourquoi t’es-tu retrouvée enceinte?" Chaque fois qu’une femme avorte, elle détruit peu à peu son amour-propre», a-t-elle déclaré en 1995 à Rolling Stones.

Le féminisme ne trouvait pas grâce à ses yeux: «C’est quelque chose pour les filles qui se sont fait plaquer trente fois et qui décident que les hommes sont tous des ordures», a-t-elle un jour déclaré. Enfin, elle s’est positionnée en faveur de la peine de mort, pourtant plus appliquée dans son pays depuis 1954.

