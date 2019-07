NTM prêt à mettre le feu pour la toute dernière fois

«Ce seront nos tout derniers concerts», a promis Kool Shen, assurant que le duo ne mènerait plus de projet musical sous le nom de NTM: «Il s'agit d'envoyer la dernière salve». Après leurs secondes retrouvailles, au printemps 2018, lors desquelles les deux acolytes «ont mis la fièvre» à Paris-Bercy, un cinquième album était en préparation, tandis qu'ils sortaient en septembre dernier un single avec Fianso, «Sur le drapeau». Mais il n'en sera rien.

Pour JoeyStarr, «la musique n'est simplement plus le centre de ce qu'on fait». Les deux rappeurs de la Seine-Saint-Denis comptent toutefois finir en beauté l'aventure NTM avec cette dernière mini-tournée de quatorze dates, avant leurs adieux à la scène à Paris, à l'Accorhotel Arena, en novembre prochain. En quatre albums parus entre 1990 et 1998, Kool Shen et JoeyStarr ont fait de NTM le plus grand groupe de hip-hop français. Malgré le succès, les années 2000 seront celles du silence pour NTM, JoeyStarr et Kool Shen menant des carrières solo, et goûtant au métier d’acteur.

Samedi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Complet.

(L'essentiel/Cédric Botzung)