La nièce de Ben Laden tourne avec son groupe punk

«La plus sexy des Ben Laden», titrait, en 2005, GQ à son propos. Wafah Dufour, la fille du demi-frère d'Oussama Ben Laden, a fondé, en 2005, un groupe de punk entièrement féminin, les Deep Tan, qui entame une tournée en Europe, affirme Le Figaro Madame. Le groupe est complété par le mannequin français Melia Beaudoin et Celeste Guinness, l'héritière de l'empire irlandais de la bière. Autant dire que le groupe se situe à des années-lumières des méfaits de tonton Oussama.

D'ailleurs, Wafah Dufour a coupé les ponts avec sa famille paternelle il y a une quinzaine d'années, et a repris le nom de jeune fille de sa mère, histoire de faire oublier ses origines plutôt pesantes. «C’est vraiment dur d’avoir toujours à me justifier. C’est comme à chaque fois que je rencontre quelqu’un, je dois déplacer cette énorme montagne qui se trouve en face de moi, et parfois cela me fatigue», disait-elle en 2005. Elle affirme qu'elle n'a revu son oncle, tué depuis par les forces américaines, qu'une fois depuis les attaques du 11 septembre 2001 à New York, dont il était le principal responsable.

Courte relation avec John Legend

Alors âgée de 26 ans, la jeune femme née en Californie vivait à New York quand les tours du World Trade Center ont été frappées par des avions détournés. «Je suis née aux États-Unis, et je veux que les gens sachent que je suis Américaine, expliquait-elle, toujours en 2005. Je veux que les gens comprennent que je suis comme tout le monde à New York». Choquée, elle est partie en Angleterre, où elle a passé quelques années après les attentats. Sa mère, Carmen, écrit alors ses mémoires, «Inside the Kingdom: my life in Saudi Arabia». La Suissesse de 65 ans y raconte sa vie avec les Ben Laden, dans une prison dorée qu'elle partageait avec sa fille, qui a fait une partie de sa scolarité en Suisse.

Le groupe Deep Tan (Photo: Facebook/deep tan)

Wafah (prénom qui veut dire «loyauté» en arabe) revient aux États-Unis en 2004 et commence alors sa carrière musicale, à 29 ans, tout en lançant sa propre émission de téléréalité. Côté rubrique people, elle vit une brève idylle avec John Legend en 2006. En 2005, elle crée son groupe exclusivement féminin, Deep Tan, en 2005. Celui-ci a sorti deux nouveaux titres fin octobre, «Shimmer» et «Constant Inconsisencies» (voir les clips ci-dessous). Et entame donc à présent une tournée européenne qui fera passer les punkeuses par Londres, pour plusieurs dates, et Paris, le 16 décembre. Aucune date au Luxembourg n'est pour le moment connue.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)