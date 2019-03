«J’avais besoin de temps avant de sortir cet album»

Luis Fonsi ne touche plus terre. Alors qu’il venait à peine de sortir son nouvel album, «Vida», la vidéo de «Despacito» est devenue la première à passer la barre des six milliards de vues sur YouTube.

«L’essentiel»: Comment pouvez-vous expliquer le succès de «Despacito»? Luis Fonsi: Je ne pense pas que j’arrive réellement à mettre des mots là-dessus. Mais je suis super heureux. Le fait que le titre soit toujours autant écouté montre bien que les gens avaient besoin de danser sur une chanson de ce genre. Où l’on peut quasiment sentir le soleil sur sa peau.

Pourquoi avoir attendu deux ans avant de sortir ce nouvel album, «Vida»? J’avais vraiment envie de prendre mon temps avant de présenter ce neuvième album. Il est plus personnel et explore plus mon côté romantique, grâce à des chansons plus calmes. Il s’agit de l’opus qui me ressemble le plus, c’est pour cela que je l’ai appelé «Vida» (NDLR: vie, en français).

Justement, quel genre de romantique êtes-vous? Ce n’est pas à moi qu’il faut poser cette question (rire). Mais croyez-moi, je fais tout pour la femme que j’aime. Le single «Sola» parle d’une femme qui ne demande qu’à être aimée. L’avez-vous écrit pour votre femme?

Non, pas spécialement, je l’ai écrit pour toutes celles qui ont besoin que quelqu’un les rassure en disant: «Je suis là, si tu as besoin de moi». Ce n’est pas mon histoire. Par contre, le titre «Ahi Estas Tu» («Te voilà») est destiné à mon fils.

À l’avenir, avec quelle autre star de la chanson voudriez-vous partager un duo? J’ai adoré partager «Échame la Culpa» avec Demi Lovato. J’étais fan d’elle. Maintenant, je rêve de travailler avec Stevie Wonder et Rihanna.

Découvrez le clip «Sola»:

(L'essentiel)