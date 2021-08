Kanye West dévoile l'adresse de Drake sur Instagram

Kanye West ne manque jamais une occasion de faire parler de lui, quitte à égratigner ses collègues. Près de 15 ans après la légendaire rivalité avec 50 Cent, le futur ex-mari de Kim Kardashian semble s'être trouvé un nouveau meilleur ennemi en la personne de Drake. Si la guerre froide dure depuis un certain moment, l’inimitié a éclaté au grand jour ce week-end.

Ce qui a mis le feu aux poudres? Une allusion de Drake dans «Betrayal», un morceau de l'album du rappeur Trippie Red, sorti vendredi: «All these fools I’m beefin’ that I barely know/ 45, 44 (burned out), let it go/ Ye ain’t changin’ s--- for me, it’s set in stone» (Tout ces idiots que je connais à peine, 44-45 ans, fatigué, laisse tomber, Ye ne me fera pas changer, c'est gravé dans le marbre).

Il n'en fallait pas plus pour faire sortir Kanye West de sa caverne. En plein émulation artistique avec la préparation rocambolesque de son album «Donda», l'ex-candidat à l'élection présidentielle américaine a répondu en dévoilant sur Instagram... l'adresse du manoir de Drake à Toronto, au Canada. Sa publication a ensuite été retirée, mais le mal était fait.

Rappelons que le clan Kanye n'en est pas à son premier coup bas concernant le rappeur canadien. En 2018, Pusha T, affilié de longue date de Kanye West, avait révélé au grand public l'existence du fils caché de la star, fruit d'une relation avec une stripteaseuse. Depuis, l'auteur de «God's Plan» assume publiquement sa paternité.

Drake and Sophie Brussaux’s son, Adonis, arrived in October 2017 and made his social media debut more than two years later. https://t.co/SLbAqQcsx9 — Us Weekly (@usweekly) August 19, 2021

Visiblement, Drake a plutôt bien pris cette nouvelle attaque de Kanye West. Il s'est filmé en train de rire (jaune?) sur les réseaux sociaux.

not even drake can hide the anger towards kanye with that laugh pic.twitter.com/Gfhw5LqSYQ — mariano ???? (@oscos) August 23, 2021

Prochain round dans les bacs. Les fans espèrent en effet que l’artiste de 35 ans sortira bientôt son album «Certified Lover Boy». Maintes fois repoussé, celui de Kanye devrait être disponible après la troisième session d’écoute, programmée le 26 août au Soldier Field de Chicago.

(th/L'essentiel)