Kesha ou la positivité retrouvée

C'est une véritable devise que Kesha a fait imprimer sur un tee-shirt: «Je suis bénie». «Je me le dis chaque jour au réveil même après avoir eu une journée de merde», a-t-elle raconté au «Sun» pour montrer dans quel état d'esprit elle se trouve à l'heure où vient de sortir le disque pop «High Road». Selon elle, cette positivité retrouvée vient du fait qu'elle a grandi et changé de point de vue, ces cinq dernières années.

«Tout le monde sait ce que j'ai traversé (NDLR: son procès toujours en cours avec son ex-producteur Dr. Luke) et je veux que l'on sache qu'il est possible de trouver la joie après des épreuves, aussi terribles soit-elles», a détaillé la chanteuse de 32 ans. Sur son dernier album en date, Kesha s'éclate comme jamais. «J'ai plus d'assurance aujourd'hui, ce qui me permet de m'amuser davantage. Je me suis quand même posé la question de savoir si j'avais le droit de chanter que j'étais heureuse», a-t-elle confié. C'est son frère qui l'a convaincue de le faire, en lui rappelant qu'elle était douée pour écrire des titres enjoués: «En arrivant au studio avec lui, je savais qu'il avait raison et qu'il fallait que j'arrête de me priver de faire de la pop».

Pour Kesha, «High Road» réunit toutes les facettes de sa personnalité sans aucune barrière ou censure. «Je suis contente d'avoir utilisé ma voix de différentes manières. Dans le passé, j'étais critique envers moi-même. Je suis plus gentille aujourd'hui, a-t-elle affirmé. Je ne suis pas la meilleure chanteuse, je ne serai jamais Adele, mais je sais chanter. Je me contente de qui je suis et ça me comble».

