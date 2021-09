Un enregistrement inédit de Lennon mis aux enchères

Estimé entre 27 000 et 40 000 euros, cet enregistrement d'un total de 33 minutes est mis en vente par une bande de quatre hommes, alors adolescents, qui avaient rencontré le chanteur des Beatles, venu passer une partie de l'hiver 1969-1970 dans un coin perdu sur la côte ouest du Danemark.

«L'enregistrement est totalement unique car c'est une conversation. Elle a lieu après (une) conférence de presse, avec les quatre lycéens et quelques journalistes et John Lennon leur joue quelques chansons. L'une d'entre elles "Radio Peace", n'a jamais été publiée», a expliqué à l'AFP une responsable de la maison d'enchères Bruun Rasmussen, Alexa Bruun Rasmussen.

«C'est un petit morceau d'histoire du Danemark et quand on l'écoute, on sent que John Lennon se sentait bien au Danemark. On le laissait tranquille et il pouvait vivre sa vie tout simplement», a-t-elle souligné. Fin décembre 1969, dans un épisode tombé dans l'oubli, John Lennon arrive dans le royaume scandinave avec Yoko Ono pour se rapprocher de Kyoko, la fille de cette dernière, qui vit alors avec son père dans le nord du Jutland (ouest). D'abord passée inaperçue, cette visite, qui ne durera que quelques semaines, interpelle et la star organise une conférence de presse.

«Vous avez besoin d'un bon vieux lecteur de cassettes»

Suite à un concours de circonstances rocambolesques, à cause d'une météo détestable, les quatre lycéens se retrouvent à l'interviewer après la rencontre formelle, dans une ambiance décontractée. «Je crois qu'ils ont fait l'expérience du 'hygge'», cet art de vivre danois qui plébiscite le bien-être dans le quotidien, a plaisanté Mme Bruun Rasmussen. Les adolescents s'étaient avant tout intéressés au militantisme pacifiste du musicien, quelques mois avant la dissolution des Beatles.

«Avec cette vente aux enchères, ils veulent transmettre le message de John Lennon», a affirmé l'enchériste. Elle vante le charme de l'enregistrement, vendu avec les photographies de la rencontre et le numéro du journal de l'école qui la relate, qui tient aussi à son aspect désuet. «Pour écouter les 33 minutes de la cassette, vous avez besoin d'un bon vieux lecteur de cassettes et je pense que cette part de nostalgie ajoute à sa valeur», a-t-elle dit.

(L'essentiel/AFP)