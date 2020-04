Son live est devenu le plus branché de la quarantaine

Zack Bia, ce nom ne disait encore rien à la majorité des personnes avant que les fêtards ne se retrouvent confinés à la maison. En quelques semaines, ce New-Yorkais est devenu la nouvelle star d'Instagram, son DJ set en live réunissant des milliers d'auditeurs. Et pas des moindres...

Drake, Bella Hadid, Virgil Abloh, les plus grands noms de la musique et de la mode participent à la fête. «Je n'en reviens pas», lance Drizzy entre deux sessions. Sa réputation est faite, et chacun attend désormais le mercredi soir que le DJ le plus branché du moment balance ses morceaux.

Le «mystérieux» Zack Bila pour une partie de la presse n'est pourtant pas un inconnu. Influenceur, organisateur de soirées, DJ lors des Fashion Week, le jeune homme de 23 ans a su se faire un nom dans les coulisses du show-business avant d'exploser.

«J'ai de la chance d’avoir des amis très créatifs»

Lui préfère rester humble et souligner le coup de pouce de ses amis, à l'image du DJ Pedro Cavaliere, qui est à ses côtés lors des fameux sets du mercredi soir: «J'ai de la chance d’avoir des amis très créatifs», explique-t-il modestement. Chaque morceau diffusé contient un décor à part entière: les clubs branchés de la cité des Anges, des clins d’œil à ses films préférés et aux modèles de sneakers Nike Off White les plus prisés, tout y passe! Pour le plus grand bonheur de ses amis stars.

Celui qui a été aperçu avec Kylie Jenner en début d'année réussira-t-il à transformer l'essai et rassembler les foules lorsque les festivals seront de retour? C'est le prochain défi! En attendant Zack Bia est incontestablement le MVP du DJing à distance en période de confinement...

(Thomas Holzer/L'essentiel)