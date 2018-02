Girls in Hawaii, entre énergie et mélancolie

«On joue davantage de morceaux qu’avant», nous avait annoncé Lionel, un des deux leaders du groupe Girls in Hawaii. Avec son compère Antoine, ces deux-là emmènent depuis 2002 une formation qui veillit comme du bon vin, loin des projecteurs. Elle évoluait d’ailleurs vendredi au cœur d’une scénographie discrète, soulignée par de subtils jeux de lumières, entre ciels étoilés et lasers.

Après une entame rock («Flavor»), Girls in Hawaii mettait notamment son cinquième album «Nocturne», empreint de sonorités eighties, à l’honneur. Temps fort du disque, «Indifference» illustrait parfaitement cette touche synthétique, à l’instar de «Blue Shape», sa boîte à rythme et ses synthés, ou du lumineux «Walk» et sa touche synth-pop.

La setlist des Belges s’avérait très équilibrée, bien répartie entre les différents albums. L’aérien «Switzerland» et le poignant «Misses», hommage au batteur du groupe disparu en 2010, faisaient dresser les poils des fans. Girls in Hawaii n’oubliait pas de dégainer ses titres les plus énergiques, comme «Sun of the Sons» et offrait un final explosif avec l’épique «Rorschach». Comme promis, c’était un set dense que les Belges nous ont offert, avec toujours autant de talent et d’humilité.

#girlsinhawaii #show #rockhal #luxembourg Une publication partagée par Camille Lambotte (@lambottecamille) le 9 Févr. 2018 à 2 :56 PST

(Cédric Botzung/L'essentiel)