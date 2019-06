Le funk de Jamiroquai est toujours irrésistible

«Ce morceau date de 1997, ce qui me rappelle à quel point je suis vieux» plaisantait Jay Kay, le leader de Jamiroquai, en présentant «Use the Force». Avec lui, pourtant, le groove ne prend pas une ride. Épaulé par sept musiciens et choristes, le bondissant chanteur arborait son fidèle survêtement, plus rempli certes que par le passé, et surtout un casque lumineux, version 2.0 de ses chapeaux et coiffes indiennes.

Il y a deux ans, Jamiroquai avait fait son grand retour, après sept ans d'absence discographique, avec un opus sous haute influence électro, «Automaton». Ce huitième album était bien sûr à l'honneur, sur la vidéo d'introduction mais aussi avec le single «Shake It On», sur lequel Jay Kay y allait de sa gestuelle de robot. Par ailleurs, les Britanniques naviguaient en toute fluidité entre leurs différentes époques. Tout pour le groove.

Généreux, ils proposaient la plupart des morceaux en version longue, à l'image d'un «Space Cow-Boy» interprété en mode extra-large. Parmi les autres classiques des Londoniens issus des nineties, «Alright», «Cosmic Girl» ou «Travelling Without Moving» faisaient leur effet. Groupe aux 26 millions d'albums vendus, Jamiroquai demeure le maître d'un funk moins futuriste qu'intemporel.

(Cédric Botzung/ L'essentiel)