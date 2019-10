Remonté, Mika se dévoile sur son cinquième album

«Pendant que j'écrivais ce disque, en Floride, quand je sortais boire une bière, je n'entendais que de la merde. Du coup, je me suis débarrassé de l'idée d'avoir un album qui marche à la radio. Et je me suis concentré sur l'histoire, la mélodie et l'émotion», explique, assez cash, Mika, dans un entretien au Parisien.

Après quatre années d'absence discographique, le natif de Beyrouth est parti sur les traces de sa famille paternelle. «J'ai fait un road trip à Savannah, aux États-Unis, dans les champs de coton de Géorgie, le cimetière de mes ancêtres», explique-t-il. «Pour comprendre l'adulte que je dois être, il me fallait regarder de tous les côtés. Et l'écriture de cet album m'a fait du bien, comme un médicament», poursuit Mika.

«My Name Is Michael Holbrook», s'intitule ce cinquième album studio, qui s'avère plus direct et intime. Car le Britannique n'a plus «eu besoin d'inventer des personnages derrière lesquels se cacher». Mais pas d'inquiétude, la pop de Mika reste colorée, sexy et groovy, à l'image d'«Ice Cream», premier single dévoilé en juin dernier. Deuxième single sous influence Queen, «Tiny Love» voit la mère du chanteur, Joannie, apparaître dans le clip. En septembre, l'ex-juré de «The Voice» a dévoilé trois autres extraits: l'engagé et romantique «Sanremo», le funky «Dear Jalousy» et «Tomorrow». De quoi mettre quelques paillettes dans les yeux des fans.

• Mika. «My Name Is Michael Holbrook», dispo. (Universal).

