The 1975 entraîne sa pop vers l'électro et le R’nB

Dans le clip de «Sincerity is Scary», Matt Healy, le chanteur de The 1975, sort de chez lui pour déambuler, virevolter, chanter et danser dans la rue. Construit sur un plan-séquence, à la manière d’une comédie musicale des années 50, le single du groupe britannique illustre bien l’esprit de son troisième opus.

Avec «A Brief Inquiry into Online Relationships», la formation de Manchester, adepte des titres à rallonge, offre une pop sans barrières, sous Autotune et dénuée de tout cynisme, naviguant entre électro, jazz et R’nB.

Après «Give Yourself a Try», et son riff accrocheur en mai dernier, The 1975 a enchaîné avec «Love It If We Made It», deuxième single engagé. Le dansant «TooTimeTooTimeTooTime», le chaleureux «Sincerity is Scary» et «It’s Not Living (If It’s Not with You)» allaient ensuite être dévoilés.

Le groupe du charismatique et glamour Matt Healy séduit par ses choix artistiques forts. Et n’a pas fini de surprendre ses fans, car un nouvel album studio est déjà confirmé pour l’an prochain!

(Cédric Botzung/L'essentiel)