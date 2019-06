«Mon cœur est toujours en studio»

«L’essentiel»: «Gallipoli» a été composé entre l’Allemagne et l’Italie. Aviez-vous besoin de quitter les États-Unis?

Zach Condon: L’enregistrement de l’album a été assez compliqué. Il me fallait quitter New York. Je suis parti en Europe, pour m’installer à Berlin. Ensuite, je ne voyais pas l’intérêt de retourner aux États-Unis, et pas uniquement pour des raisons politiques.

Quel genre d’inspiration êtes-vous allé chercher en Europe et à Berlin?

J’ai grandi en partie en Europe durant mon adolescence, et j’ai toujours trouvé qu’elle regorgeait de beauté. En réalité, il s’agissait surtout de relations et de musique. À New York, l’argent intervient toujours à un moment donné. Tandis qu’à Berlin, lorsque des musiciens collaborent, c'est plus authentique.

«Gallipoli» est-il votre album le plus européen?

Techniquement, c’est exact. Mais c’est surtout un disque qui retrouve l’esprit des premiers albums, qui le prolonge. Il y a une connexion évidente avec «Gulag Orkestar» et «The Flying Club Cup», du fait de l’utilisation de l’orgue Farfisa. C’est un vieil ami à moi, j’ai toujours eu plus de machines que d’amis.

Comment votre songwriting a-t-il évolué avec les années?

«The Rip Tide» et «No No No» étaient différents. J’avais un besoin de changement, c’étaient des disques plus collaboratifs, que je ne regrette pas. Pour «Gallipoli», j’ai eu envie de revenir à mes basiques, de composer seul.

Un disque tous les quatre ans depuis «The Flying Club Cup». Le bon timing?

C’est vraiment une coïncidence. En réalité, j’ai vécu de gros changements et de déménagements dans ma vie entre chaque album.

Vous voyagez beaucoup afin de trouver l’inspiration, mais vous n’aimez pas les grandes tournées. Comment gérez-vous cela?

Tant bien que mal. En effet, je ne suis vraiment pas fait pour les tournées, mais pour l’art. Mon cœur est toujours au studio, quoi qu’il en soit.

