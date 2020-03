«Ma première date à l'étranger, c'était ici»

«L’essentiel»: Ton cinquième album «Lovers» vient de paraitre. Comment gères-tu cette période, entre la réception et la promo?

Kid Francescoli: C’est toujours une période délicate, entre la fin du mixage et la sortie. Pendant trois mois, on ne peut plus rien toucher, c’est frustrant car on remet tout en question. Quand l’album sort, c’est presque un soulagement. Mais le plus important, c’est que le résultat nous plaise, pour pouvoir l’assumer, être en paix avec ses choix.

L’amour demeure au cœur de ta musique. Est-ce l’inspiration première?

Oui, manifestement. Je n’y avais pas pensé avant l’album, mais c’est toujours au centre de mes préoccupations et des artistes avec qui j’ai collaboré, sans même que l’on se soit concertés. C’est un thème peut-être un peu galvaudé mais il est éternel et universel.

Les femmes sont très présentes chez toi. Comment as-tu choisi les quatre nouvelles voix présentes sur le disque

Après avoir décidé d’arrêter la collaboration avec Julia, avec qui j’avais fait les deux albums précédents, je voulais rester le plus ouvert d’esprit. Et surtout je ne voulais pas refaire un disque avec une seule chanteuse. Je suis rentré en contact avec Nassee, qui avait un côté frais. Puis il y a eu des rencontres, la Franco-brésilienne Samantha, je n’avais encore rien enregistré en portugais, iOni faisait partie des choristes que je cherchais d’abord pour la tournée, et Sarah, avec qui j’avais déjà collaboré.

Tu étais en couple avec une des chanteuses. N’est-ce pas compliqué d’allier vie privée et art?

Ça l’a été avec Julia, car on s’est rencontrés et on s’est séparés avant de sortir l’album, et de tourner ensemble. Avec ma compagne actuelle, Samantha, est sur le dernier album, c’est du plaisir avant d’être du travail.

Avec quelles voix rêves-tu de travailler un jour?

Il y en a beaucoup, je dirais Rihanna, Lan Del Rey, Billie Eillish ou Hope Sandoval. Chez les hommes, ce serait Frank Ocean ou Julian Casablancas, des artistes très inspirants.

Comment adaptes-tu ton univers musical à la scène?

Pour des raisons d’agenda, toutes les voix ne tournent pas. De plus, ça ressemblerait trop aux Enfoirés (rires). Ce que je voulais, c’est d’avoir deux chanteuses, Andrea et Alice, qui m’accompagnent sur la tournée. Elles ont un spectre assez large pour couvrir toutes les voix des différents albums. Il y a aussi mon fidèle batteur, Mathieu.

Premier show au Luxembourg, connais-tu le pays?

Je suis venu ici pour mon premier album en 2006. On avait une tournée dans laquelle je faisais tout, jusqu’à conduire le camion. Ma première date à l’étranger, c’était au Luxembourg, au d:qliq (NDLR: aujourd’hui De Gudde Wëllen).

Tes musiques ont souvent été utilisées pour des spots de pub. Une opportunité incontournable aujourd’hui?

Oui, c’est quelque chose que l’on ne peut refuser. Ça rapporte un peu d’argent, et je fais de la musique pour en vivre, et ça fait connaître ma musique à une plus large audience.

Tu viens de Marseille, où jouait le footballeur Enzo Francescoli. Ton nom d’artiste vient-il de là?

Oui, totalement. Il jouait au début des années 90, c’était des années où on marchait sur l’eau et sur l’Europe. Je voulais une référence à l’OM pour le nom de mon premier groupe.

(L'essentiel/ Cédric Botzung)