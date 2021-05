Fâché de ne pas avoir le droit de rapper ses titres

Sofiane publiera le 21 mai 2021 l’album «La Direction». De ce dernier, on sait qu’il contiendra treize morceaux, dont les singles déjà publiés «American Airlines» avec SCH, «Nouveaux Parrains» avec Soolking, «Attrape-moi si tu peux» et «Zidane», ainsi que des collaborations avec Sifax, Zeguerre et Kenem. Quant au reste, il faudra attendre la galette pour en découvrir les sons.

À quelques jours de la sortie, le rappeur est remonté contre son label, à en croire la vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux. «Universal, vous avez pété les plombs. Je ne peux pas chanter mes chansons dans ma story. Vous avez craqué. On voit que vous êtes des fous. Vous bloquez mes extraits. Mortel Universal», s’est emporté Sofiane, aussi connu sous le pseudo de Fianso.

On ne sait pas quel inédit a voulu partager le rappeur de 34 ans. Ni pourquoi la maison de disques a censuré ainsi celui qui est sous contrat avec elle depuis «Bandit saleté» (2017), premier album du Français certifié disque de platine. Dans certains cas, on ignore si c’est celui de Sofiane, les artistes ne sont pas propriétaires de leur œuvre et n’ont pas le droit de l’interpréter sans l’accord de leur label. Reste que l’affaire tombe mal. Pour la promo de «La Direction», Sofiane et Universal ont monté ensemble un concours pour permettre à une personne ayant précommandé le disque d’enregistrer un EP. Espérons que cette embrouille ne ruine pas cette sympathique opération.

(L'essentiel/jde)