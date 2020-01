«Bodyguard» débarque au Luxembourg

Qualifiée de «grandiose» par le quotidien Times, la comédie musicale «Bodyguard», basée sur le film du même nom, sorti en 1992, sera présentée au public luxembourgeois du 20 au 23 février prochain.

«Bodyguard» à la Rockhal



Dates: du jeudi 20 au dimanche 23 février 2020. La première aura lieu le jeudi, à 19h30 (jeudi-samedi à 19h30, samedi à 15 heures et dimanche, à 14 heures)



Langues: Dialogues en allemand, chants en anglais



Prix: À partir de 37,90 euros



Tickets: www.rockhal.lu



Social Media: www.facebook.com/bodyguardmusical

#bodyguarddasmusical







Le silence est rompu par un coup de feu. Dans la pénombre, trois hommes sont à terre: un terroriste, sa cible et entre les deux, le garde du corps, Frank Farmer. Son arme est dirigée contre le terroriste. Un échange de paroles, un mauvais geste, deux tirs. La salle est plongée dans le noir. L'ancien agent secret, Frank Farmer, est engagé pour assurer la protection de la superstar, Rachel Marron, menacée par un fan et ce, contre le gré de cette dernière. Ni l'excentrique diva, ni son intransigeant garde du corps ne sont prêts à faire de compromis, jusqu'à ce que naisse entre eux une histoire d'amour passionnelle.

Le spectateur doit avoir les nerfs solides

Tout au long, le spectateur est en proie à des frayeurs. Le mal rôde constamment et partout sous la forme d'un fan qui sait se tapir dans l'ombre et se masquer, faisant subitement des apparitions sur scène, dans lesquelles il défie le garde du corps.

À l'écran, le rôle de Rachel Marron était incarné par Whitney Houston et celui de Frank Farmer, par Kevin Costner. Dans la comédie musicale, le public n'est pas en reste avec Aisata Blackman et Jo Weil dans les rôles principaux. La chanteuse et actrice de comédie musicale Aisata Blackman a non seulement brillé dans le rôle de Rachel Marron durant un an sur la scène de Stuttgart, mais a, par ailleurs, également su convaincre par son talent dans la deuxième saison de «The Voice of Germany».

Les deux protagonistes Aisata Blackman et Jo Weil (Photo: BB Promotion)

Fin octobre, «Bodyguard» a connu un coup d'envoi phénoménal de la tournée allemande au Musical Dome de Cologne. Tout le public retenait son souffle au moment où l'actrice entonnait le succès planétaire «I Will Always Love You», dans la dernière scène. Après cela, le public de la première s'est lâché, transformant le Musical Dome en énorme piste de danse sur le morceau du rappel «I Wanna Dance with Somebody».

(Foto: BB Promotion)

Les spectateurs n'ont plus que jusqu'au mois de septembre 2020, pour (re)découvrir l'histoire d'amour passionnante de la superstar Rachel Marron avec son garde du corps Frank Farmer. En février, la troupe fera une halte à la Rockhal de Belval.

Des stars au premier plan

«Ce genre de tournée est énorme. C'est comme si on traversait l'Europe avec sa propre petite ville», déclare le scénariste Lawrence Kasdan à L'essentiel. Si transformer la scène de la Rockhal, initialement conçue pour des concerts, en décor de théâtre représente un véritable défi, «le décor est néanmoins le même partout, y compris au Luxembourg».

Des fans en extase sur les réseaux sociaux:

(Franziska Jäger/L'essentiel)