«Les hôtesses de l'avion étaient en pleurs»

De retour avec un nouvel album, qui sortira le 28 février 2020, Sneazzy s'est confié sur un événement traumatisant qui lui est arrivé durant l'été 2019. À bord d'un avion l'emmenant de Perpignan à Paris, le rappeur français a eu la peur de sa vie. «Au bout de 20 minutes, il y a eu une dépressurisation de la cabine ou je ne sais plus quoi exactement. Atterrissage d'urgence, les hôtesses étaient en pleurs», a-t-il raconté dans l'émission «Clique & Chill», sur Clique Tv.

L'artiste de 28 ans se souvient que les masques à oxygène n'étaient pas tombés et que tout les passagers paniquaient. «J'ai les mains moites à la base, mais là c'était exceptionnel, j'avais de la sueur qui coulait. Il y avait des gens qui pleuraient, et ça a duré une demi-heure. C'était ça le plus hardcore, c'était long, sans vraiment être rassuré par personne», a-t-il continué.

Pensant vivre ses derniers instants, Sneazzy a voulu alerter ses proches à l'aide de son téléphone portable. «J'ai pensé très fort aux gens que j'aimais, à ma mère, à ma sœur, ma famille. Du coup j'ai envoyé des messages. C'était un peu l'horreur à ce moment-là.»

L'atterrissage a finalement pu se faire en catastrophe. «J'avais peur que l'avion n'ait plus de roues au moment d'atterrir ou qu'il y ait une explosion, s'est-il souvenu. Le lendemain, un kyste a poussé sur mon bras et il a duré deux mois, à cause du stress.»

(L'essentiel/lja)