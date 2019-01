Le nouveau Gesaffelstein se fait violemment tacler

Il était attendu. Il est revenu. Il a déçu. Le come-back de Gesaffelstein, surnommé «Le prince noir de la techno», ne se déroule pas dans les meilleures conditions. Fin novembre, il avait déjà surpris avec «Reset», single aux influences hip-hop. Les fans ont patienté en attendant la suite. Elle ne leur a pas plu davantage avec «Lost In The Fire», ballade pop avec The Weeknd. Le titre s'est fait descendre en flammes.

«Cette collaboration pop est nulle par rapport à tes anciens titres. J'espère au moins que ça te rapporte du fric», «Arrête de nous emmerder avec des chanteurs R'nB», «Je préfère quand c'est plus sauvage et sombre», «R.I.P. Gesaffelstein. Un grand talent de perdu», «Il est où ton univers? C'est mou, ça manque de lourdeur, de son profond. Je suis déçu. Ça c'est pour les minettes qui vont bouger leur body sur le dancefloor pour pécho le dandy», peut-on lire sur le Facebook de Gesaffelstein. Sur Twitter, ainsi que le rapporte Youredm.com, c'est davantage les paroles qui ont fait enrager les internautes. The Weeknd y persuade une lesbienne de faire un plan à trois avec une autre fille «pour que je puisse te baiser correctement». Tollé.

Les deux artistes n'ont pas réagi. Gesaffelstein ne parle jamais aux médias tandis que The Weeknd y est plutôt rare. «Hyperion», deuxième album du Français, 31 ans, est attendu prochainement.

(L'essentiel)