Tom Gregory a fini par avoir sa revanche

À 24 ans, le garçon a déjà roulé sa bosse. Passé par «The Voice» au Royaume-Uni, il a joué dans une série de la BBC avant de se lancer à 100 % dans la musique. Avec succès. «Never Let Me Down» et «Fingertips», extraits de son premier album «Heaven In A World So Cold», sont parmi les meilleures ventes.

Vous avez commencé à 16 ans par «The Voice», où vous aviez été vite éliminé.

Tom Gregory: Oui, mais ça m'a donné force et motivation pour la suite. J'étais jeune et je m'étais produit devant les coaches will.i.am, Jessie J, Tom Jones et Danny, de The Script. Je n'ai donc jamais vécu ça comme un revers.

Puis vous avez essayé la comédie.

C'était par opportunisme. Quand on m'a proposé ce rôle, je n'avais pas de fric. C'était un moyen de financer ma carrière musicale, parce que c'est ça que j'ai toujours voulu faire.

Comment résumer votre premier album?

C'est l'histoire d'un gamin, moi, qui passe de l'adolescence à l'âge adulte. Les changements et les épreuves entre 18 et 24 ans sont immenses: premières amours, premières déprimes, premiers impôts à payer... Je voulais raconter comment devenir un homme. Ça a été facile, je n'ai eu qu'à écrire sur ma vie. Une excellente thérapie!

Quel est votre meilleur souvenir sur scène?

En novembre dernier, j'étais à l'affiche de l'Energy Star Night à Zurich avec The Script. Danny, le chanteur, m'avait recalé il y a huit ans à «The Voice» et là, je me retrouvais à jouer avant lui sur la même scène. J'avais eu envie de lui dire: «Tu vois, mec! Je l'ai fait!».

(L'essentiel)