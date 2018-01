Gérard Depardieu à la Philharmonie en avril

Depardieu au Grand-Duché! L'événement est à la mesure de ce personnage truculent et hors norme, à la personnalité contrastée. Le monstre sacré du cinéma français, aux allures de Fal-staff, héros shakespearien insatiable et à la gouaille unique, sera sur la scène de la Philharmonie le dimanche 29 avril, à 18 h, et le lundi 30 avril, à 20 h.

Depardieu à la Philharmonie



Gérard Depardieu chante Barbara à la Philharmonie le dimanche 29 avril, à 18h, et le lundi 30 avril, à 20h. Billets déjà en vente, de 108 à 145 euros.

Durant ces deux soirées exceptionnelles, il rendra hommage à son amie de toujours, la chanteuse Barbara, dont il fut le compagnon de route pendant 17 ans. «C'est la seule qui savait m'apaiser», répète-t-il d'ailleurs à l'envi. En compagnie de Gérard Daguerre, pianiste de Barbara de 1980 à 1997, il revisite depuis un peu plus d'un an le répertoire de la créatrice de «L'Aigle noir», «Göttingen», «Ma plus belle histoire d'amour»...

Mais, il interprète aussi des chansons issues de la pièce musicale «Lily Passion», qu'il avait montée avec sa muse. Le colosse Gérard Depardieu chante et lit Barbara avec une émotion et une fragilité palpables et communicatives. Le public ne s'y est pas trompé, en lui réservant jusqu'alors et partout un accueil triomphal.

Gérard Depardieu reprend les titres de Barbara:

«L'Aigle noir», la chanson la plus connue de Barbara:

(Gaël Padiou/L'essentiel)