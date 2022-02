Les raps haineux sont privés d’antenne

DJ Drewski, animateur sur HOT 97, radio de référence pour le rap aux États-Unis, voire du monde, a indiqué dans une story Instagram, mercredi, qu’il ne passerait plus de morceaux sur lesquels des gangs ou des rappeurs se provoquent. «Si vous vous disputez dans une chanson, ne me l’envoyez même pas! Qu’ils proviennent d’un artiste, d’un label, d’un pote, je m’en fous, je ne diffuserai et ne soutiendrai plus ces disques. Nous perdons trop de jeunes hommes et de femmes dans la rue», a-t-il écrit.

Sa publication fait le buzz. Il faut dire que d’autres radios pourraient lui emboîter le pas. L’Américain est très influent sur la scène hip-hop américaine. Il a gagné le respect de tous en étant un DJ et un beatmaker talentueux, mais surtout un dénicheur de talents hors pair qui a notamment permis à Cardi B, Lil Tjay ou encore Pop Smoke de sortir de l’ombre.

Chiffres affolants

Dans sa story, l’artiste de 37 ans a justifié sa décision. «Il n’existe aucune raison valable pour que chaque semaine quelqu’un se fasse descendre. Je ne peux pas changer le monde, mais je peux arrêter de promouvoir la bêtise. J’avoue que je suis fan de drill, que j’ai soutenue depuis ses débuts, mais là, la situation ne fait qu’empirer», a-t-il expliqué. DJ Drewski, papa d’une petite Solar âgée de deux mois, a réagi après que les jeunes rappeurs de Brooklyn, Nas Blixky et Tdott Woo, se sont fait tirer dessus par des rivaux. Le premier a été gravement blessé le lundi dernier, le second est décédé.

Les États-Unis ont enregistré plus de 21 500 homicides en 2020, soit près de 59 par jour, selon les statistiques publiées par la police fédérale (FBI) mercredi. Il s’agit d’un bond de 30% sur un an, un rythme jamais vu. Au pays de l’Oncle Sam, plus du trois quarts des homicides sont commis avec des armes à feu. Le nombre de pistolets, revolvers et autres fusils s’est récemment envolé. Pas moins de 23 millions d’armes ont été vendues en 2020, un record, et près de 20 millions en 2021 selon des données compilées par le site Small Arms Analytics.

