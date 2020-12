Brooze veut «représenter le rap luxembourgeois»

«L'essentiel»: Tu as déménagé à Berlin cette année. Pourquoi ce choix?

Brooze: Je suis arrivé à Berlin en juin dernier. Je m'installe ici pour la musique, pour me faire de nouveaux contacts et pour représenter le rap luxembourgeois. Il y a de quoi faire au niveau business et marketing. En parallèle, j'y suis une formation d'ingénieur du son.

Un an après ta mixtape, tu sors ton premier album.

Oui, ce premier album, «Iwert dem Gesetz» (NDLR: «Au-dessus des lois») est plus produit, les beats sont meilleurs et taillés pour moi. Avant, je les prenais sur YouTube mais là, on a travaillé avec des beatmakers pour créer un son luxembourgeois. En général, j'ai des petites idées en fonction de l'humeur du morceau, et je leur donne des directions.

Peux-tu nous parler des collaborations?

Bandana m'a ouvert des portes, je le respecte et le kiffe musicalement. Je me devais de l'avoir sur mon album. Jah Arrogante est un rappeur capverdien du Luxembourg, un de ceux que j'écoute. Et avec Trvp Pollo, nous avons déjà travaillé ensemble. Il a la même énergie que moi, voire plus!

Tous les morceaux de l'album sont en luxembourgeois. À quand en allemand?

Je commence un peu à rapper en allemand. Mais j'y vais par étape, il faut que ça vienne naturellement. Pour le moment, je veux respecter mes fans du Luxembourg et percer en luxembourgeois.

Brooze «Iwert dem Gesetz», disponible sur les plateformes.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)