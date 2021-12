Ed Sheeran vient booster le tube de Fireboy DML

Sur la Toile, les articles sur Fireboy DML ont explosé depuis le réveillon de Noël, jour où est sortie une nouvelle version de son single «Peru», enregistrée avec Ed Sheeran. Il faut dire que l’histoire de cette collaboration est belle, puisque c’est la star britannique, très en vue ces derniers mois avec l’album «Equals» et son duo pour Noël avec Elton John, qui a pris les devants pour y poser sa voix, après avoir eu un énorme coup de cœur pour le titre du jeune Nigérian, dont la sortie originelle remonte à juillet 2021.

«Cela a été un rêve qui se réalise de découvrir qu’Ed Sheeran était fan de mon son, d’apprendre qu’il désirait participer à cette chanson inspirée par mes voyages à travers le monde», s’est souvenu Fireboy DML dans un communiqué. Le musicien de 25 ans n’est pas un inconnu sur la scène r’n’b. Ses deux albums, «Laughter, Tears and Goose­bumps» et «Apollo», portés par les tubes «Tattoo», «Vibration» ou encore «Sip (Alcohol)», ont raflé de nombreuses récompenses au Nigeria.

PERU PARA, PERU PERU PARA!!! ????????

Seems like @edsheeran and @fireboydml were inspired by our country to launch their newest hit? Have you already listened to it? It’s called “Peru” and sounds really catchy! https://t.co/CVMOrPEW9L#MarcaPerú #Peru #EdSheeran