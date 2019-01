Voici les villes les plus citées dans les chansons

Celebrity Cruises a réalisé un classement des villes les plus chantées dans la musique anglophone. New York mène la danse, suivie de Londres, Los Angeles, Paris et Miami. Le classement s'appuie sur les textes de plus de 200 000 chansons anglophones classées dans les charts aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis les année 60.

Top 10 des villes citées



1. New York, États-Unis - 161 chansons

2. Londres, Royaume-Uni - 102 chansons

3. Los Angeles, États-Unis - 87 chansons

4. Paris, France - 52 chansons

5. Miami, États-Unis - 46 chansons

6. Nouvelle-Orléans, États-Unis - 43 chansons

7. Rome, Italie - 30 chansons

8. San Francisco - 28 chansons

9. Memphis, États-Unis - 28 chansons

10. Chicago, États-Unis - 24 chansons

«La musique est irrémédiablement associée à des lieux», note Jon Stewart, de l'Institut britannique de musique moderne de Brighton. «Comment imaginer les Beach Boys sans la Californie? Sans repères géographiques, la Britpop n'aurait tout bonnement pas de sens. Et comment le blues, la country, le rock'n'roll seraient-ils perçus sans connexion géographique et politique avec le sud profond des États-Unis?». Au total, 897 artistes ont chanté 422 lieux différents à travers 2 000 titres.

Le Canadien Drake semble le plus inspiré par la géographie, avec 29 destinations mentionnées dans sa discographie. La ville de Toronto, mais aussi Versailles, Rotterdam, Madrid sont mentionnées dans ses chansons. Avec 27 mentions, Jay-Z arrive deuxième, suivi d'Elvis Presley (23 citations de lieux). New York, Los Angeles et Londres sont souvent citées dans tous les genres musicaux. C'est la Géorgie qui inspire le plus les artistes de folk et de country. Le Texas a les faveurs du R&B. La Californie est très appréciée du jazz. Kingston en Jamaïque, Brooklyn et Londres sont les endroits les plus cités dans le reggae.

(L'essentiel/afp)