«Barbara est toujours très présente»

L'essentiel: Monter sur scène pour chanter Barbara, cela doit être un choc?

«Depardieu chante Barbara». Dimanche 29 avril, à 18h, à la Philharmonie de Luxembourg.

Gérard Depardieu: Je l'ai côtoyée pendant 30 ans et elle a disparu en 1997. J'aimais être avec elle. J'ai mis 20 ans à faire le deuil, incapable de l'écouter. Avec son pianiste Gérard Daguerre, je reprends aujourd'hui toutes ces magnifiques chansons qu'elle nous a laissées.

Comment avez-vous découvert Barbara?

À Châteauroux, je devais avoir une douzaine d'années. Autour de moi, on aimait bien Elvis Presley, Eddie Cochran, Johnny Hallyday, les Chaussettes noires... De la soupe! Ces musiques m'énervaient. Moi, j'écoutais Barbara. Elle me calmait. Seule Barbara savait chanter pour ceux qui, comme moi, ont leur monde intérieur.

Ce rendez-vous très intime avec Barbara, vous le partagez aussi avec ses fans.

Tant que j'avais cette lourdeur en moi, je me refusais à la retrouver. On était si bien ensemble et on est à nouveau si bien ensemble. Donc je partage ses mots à elle, avec ceux qui aiment les écouter. Je ne suis pas un chanteur engagé... Enfin si, engagé d'amour!

Qu'avait-elle Barbara qui vous touche autant?

Des frémissements, des vibrations, de l'humanité. Tout ce qu'elle était au plus profond d'elle-même, elle le balançait dans ses chansons.

Et son public, ses publics?

Chaque fois que je la chante, chaque fois que je l'écoute, c'est différent. Même si les gens ne parlent pas la langue, ils chantent les airs.

Vous vous imaginiez chanter un jour sur scène?

Je n'osais par le faire car il faut avoir la bouche ouverte et je trouve cela très impudique. Même si je me mets à nu en faisant l'acteur et en ramenant ma grande gueule, je suis au fond de moi quelqu'un de très pudique.

La Dame en noir vous avait surnommé «l'amant à mille bras»...

C'était en 1986 du temps où je jouais avec elle la comédie musicale «Lily Passion». C'est loin et si présent. En la chantant, en la disant, Barbara reste ainsi toujours présente.

Recueilli par Denis Berche