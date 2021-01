«Être comparée à Billie Eilish, ça met la pression»

La jeune Canadienne de 17 ans est présentée comme une future grande de la pop. Tate McRae, qui continue de créer sa musique depuis chez elle, est toujours parmi les artistes les plus écoutés du pays avec «You Broke Me First», tube qui l’a révélée en 2020. Malgré son succès planétaire, elle garde les pieds sur terre.

Vous avez commencé votre carrière par la danse.

Oui. Cet art continue d’influencer énormément ma musique. Quand j’écoute une chanson, je peux directement imaginer une chorégraphie. Ce sont mes deux manières de m’exprimer. Danse et musique sont indissociables.

Votre réaction au succès de «You Broke Me First»?

C’est fou, hallucinant et irréel. J’ai de la peine à vraiment réaliser ce qui se passe autour de moi parce que je ne sors pas de chez moi à cause du virus. Je pense que je m’en rendrai compte le jour où je partirai en tournée.

Quelles sont vos inspirations?

Ma vie et les gens que j’observe autour de moi. Ce qui est bien plus compliqué maintenant, avec la pandémie, parce que je ne vois plus personne (rire).

Certains disent que vous êtes la réponse du Canada à Billie Eilish?

C’est supercool! Je suis une grande fan. Il paraît qu’elle est adorable. Je rêve de gagner autant de Grammies (ndlr: cinq en 2020) qu’elle. Ça met aussi la pression d’être comparée à elle. En plus, tout va si vite dans la musique aujour­d’hui, c’est dingue! Il en sort tout le temps, partout. J’essaie de publier un single chaque mois et de tourner les clips qui vont avec. Ce n’est pas forcément évident.

Quelle est votre recette pour durer dans ce métier?

Avancer pas à pas. La longévité est le plus important. Je veux construire quelque chose de solide en faisant la musique que j’aime. Il faut également savoir s’entourer, mais ça, c’est comme dans chaque business.

(L'essentiel/Fabien Eckert)