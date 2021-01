Le clip le plus «feel good» de ce début d'année

Le membre de One Direction continue d’exploiter son deuxième album solo, «Fine Line», sorti en décembre 2019. Là, c’est avec le clip du sixième single tiré de cette galette, «Treat People With Kindness» («Traitez les gens avec gentillesse», en français) que Harry Styles, 26 ans, s’illustre avec panache. La vidéo, publiée le 1er janvier 2021 en guise de vœux de bonne année, avoisine les 20 millions de vues sur YouTube.

Ce clip, tourné en noir et blanc, met en scène le chanteur dans un music-hall dans un univers inspiré des années 1930. Styles y apparaît d’abord seul avant d’inviter sur scène Phoebe Waller-Bridge, créatrice des séries à succès «Fleabag», pour laquelle elle a reçu des Emmy Awards, et «Killing Eve». Leur chorégraphie est parfaite et file la banane. Les commentaires de la presse, mais pas seulement, ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. «Le Figaro» a qualifié cette mise en images de vidéo «la plus feel-good de ce début d’année». Pour la RTBF, ce duo est «incroyablement charismatique et pétillant et les rôles entre danseur et danseuse s’inversent avec malice».

Des répétitions à distance

«GQ» a révélé qu’un simple et unique coup de fil de Harry à Phoebe avait été nécessaire pour qu’elle accepte de venir danser avec lui. !A cause de la pandémie, les deux stars ont dû répéter à distance avec des chorégraphes. «Peu importe où ils étaient ou ce qu’ils faisaient, les chorégraphes les faisaient bosser leurs pas. On recevait régulièrement des infos en vidéo sur leurs progrès. On savait dès le départ que le résultat serait génial», ont raconté les réalisateurs du clip. Dire qu’ils avaient vu juste est un euphémisme.

(L'essentiel/fec)