Vald sort le grand jeu et confirme son statut

«V» comme «Le V», l’un des surnoms de Valentin Le Du alias Vald, comme «Vérité» ou encore comme «Virus». Sur son quatrième album studio, le rappeur de 29 ans balance ses quatre vérités. Trois ans après «Ce monde est cruel» et deux ans après le semi-échec de sa collaboration avec Heuss l’Enfoiré («Horizon Vertical»), le natif d’Aulnay-sous-Bois sort le grand jeu pour son retour.

Dès la mi-décembre, Vald offrait en effet à ses fans un clip de plus de douze minutes, court métrage très cinématographique composé de cinq extraits. Début janvier, c’était au tour du premier single de l’album, «Anunnaki» (voir le clip ci-dessous), coproduit par Dany Synthé. Sur un piano mélancolique et un refrain mélodique, l’artiste parisien dépeint comme il sait si bien le faire le vide de notre époque. Vald convie aussi Orelsan sur «Peon», sur lequel il veut montrer «être autre chose qu’un rappeur capitaliste» ou Hamza sur «Maudit», chanson d’amour assez sale.

Si ses punchlines restent toujours aussi grinçantes, drôles et mystérieuses, Vald joue désormais plus la carte de la sincérité. Sur le titre d’ouverture «Pandémie», il explique avoir attrapé le Covid et perdu 15 kilos. Dans «Sur un nouvel album», l’auteur de «Désaccordé» raconte l’envers du décor du quotidien d’un rappeur à succès. Toujours épaulé par son fidèle beatmaker Seezy, Vald se montre aussi à l’aise sur des prods à l’ancienne («Qui écoute») que de la drill («Bien sûr») et confirme son statut.



Vald, «V», disponible (Sony)

(Cédric Botzung/ L'essentiel)